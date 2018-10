Isabel Moreira criticada por enaltecer escolha da “primeira ministra lésbica fora do armário em Portugal”

Um post no Facebook da deputada do PS Isabel Moreira está a ser alvo de críticas.

Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista, escrever no Facebook um post que já motivou algumas reações de desagrado, nomeadamente por parte do PSD.

"Perceber a relevância enorme de Graça Fonseca ser a primeira ministra lésbica fora do armário em Portugal", escreveu a deputada do PS, relativamente à nomeação de Graça Fonseca para Ministra da Cultura após a remodelação do Governo anunciada este domingo.

O post está a ser alvo de várias críticas, com a distrital do PSD de Santarém a fazer o seguinte comentário: “Segundo a deputada do PS, Isabel Moreira, a Ministra da Cultura foi nomeada porque é ‘Lésbica’, lamenta-se profundamente que a orientação sexual seja critério de escolha”.

Recorde-se que já fazendo parte do Governo, Graça Fonseca, numa entrevista ao DN em 2017, assumiu publicamente a sua orientação sexual por “considerar ser importante fazê-lo como afirmação política".