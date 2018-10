O Sporting recebeu o Benfica no Pavilhão João Rocha para a primeira jornada do campeonato nacional de hóquei em patins num derbi muito renhido que terminou com um empate: 3-3.

Os encarnados estiveram sempre em vantagem e chegaram mesmo ao 2-0, com golos de Casanovas e Adroher. Depois, Caio e Pedro Gil atingiram o empate antes de Carlos Nocolía fazer o 3-2.

O esforço final dos leões foi premiado com mais um golo de Pedro Gil que acabou por ser o homem do jogo.