O partido conservador do atual ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, perdeu a maioria absoluta no estado alemão da Baviera, no sul do país, nas eleições regionais de ontem. A CSU, formação política gémea da CDU, da chanceler Angela Merkel, terá obtido 35,5% dos votos, sofrendo aquilo a que o “Welt” chamou “a derrota mais dolorosa dos últimos 50 anos”. A confirmar-se este resultado, é uma queda substancial para a CSU que em 2013 obteve 47,7 por cento dos votos.

Em segundo lugar ficaram os Verdes, que mais do que duplicaram a sua votação no estado para (18,5% a 19%), beneficiários da grande queda dos sociais-democratas do SPD – que baixaram mais de 10% e vão passar, ao que tudo indica, de segundo maior partido local a apenas quinto.

Estes números estão baseados nas sondagens à boca das urnas revelados pelos dois principais canais de televisão alemães, a ARD e a ZDF, cujos valores são muito parecidos. Tanto um como outro canal dão 11% de votos ao partido de extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD), que ganha assim pela primeira vez assento no parlamento bávaro.

A votação relativamente baixa no AfD parece ser a única boa notícia para Merkel (e Seehofer). O AfD que conseguiu 12,4% nas eleições nacionais do ano passado na Baviera, não terá conseguido manter esse nível de votação, nem capitalizar o papel de líder da oposição no parlamento alemão. Mesmo assim, com esta votação na Baviera, o jovem partido passa agora a ter eleitos em 15 dos 16 estados da federação alemã. “O 15.º parlamento foi ‘conquistado’”, foi a mensagem deixada no Tweeter do partido na Baviera depois de serem conseguidos as sondagens à boca das urnas.

A vice-presidente do governo bávaro, Isle Aigner, atribuiu as culpa do mau resultado da CSU ao governo federal, liderado por Merkel, e afirmou que o partido está preparado para falar com todos os partidos, com excepção da AfD, para discutir uma coligação para o executivo regional.

“Pela segunda vez em dez anos, a CSUperde a maioria absoluta na Baviera. Só que desta vez é ainda pior que antes. Porque a perda substancial nas eleições estaduais de 2008 era vista pelos sociais-cristãos como uma escorregadela, pois recuperaram a maioria absoluta cinco anos depois. Mas o que a eleição deste domingo demonstra é que a recuperação da autocracia foi uma escorregadela. O partido do estado da Baviera passou a ser um partido regional normal”, escreveu Sebastian Fischer no Spiegel Online.

Ainda para mais, porque este resultados são o reflexo de uma votação impressiva neste sufrágio eleitoral. Segundo a ARD, estas foram umas eleições concorridas, com 72,5% de participação dos eleitores, valor bem superior aos 63,9 das últimas eleições regionais bávaras, realizadas em 2013.