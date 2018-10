“O futebol português é uma vergonha”, diz Capucho

Ex-jogador e atual treinador do Varzim muito contestatário com a arbitragem.

O Varzim deslocou-se este domingo ao terreno do Estoril para empatar a duas bolas, em jogo a contar para a 7ª jornada da 2ª liga.

Nuno Capucho, treinador do Varzim foi um dos grandes críticos da arbitragem no final da partida: "Este futebol português é uma vergonha, é a única coisa que tenho a dizer às pessoas. Desta maneira é impossível as pessoas virem ao futebol. Parece que está tudo feito, tudo controlado e parece que já definiram as equipas que vão subir. É assim que os clubes querem o futebol português, este futebol é uma vergonha. Interprete com quiser, o futebol português é uma vergonha", disse em declarações à Sport TV.