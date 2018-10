Leslie. EMEL culpa operadoras no atraso do alerta

A EMEL, a câmara de Lisboa e a Proteção Civil decidiram que era necessário advertir a população para a forma como deviam agir devido à tempestade.

Para isso, foi enviada uma mensagem com conselhos, mas esta chegou com várias horas de atraso.

Depois de terem surgido várias queixas, a EMEL culpou as operadoras por “eventuais atrasos que possam ter ocorrido no respetivo envio”. Já a câmara reconheceu o sucedido, tendo admitido que a mensagem foi “ineficaz”.

Hoje, perto da uma da manhã, a EMEL recomendou-me que ficasse em casa ontem a partir das 18 horas. Sinto-me uma personagem do Back to the Future. pic.twitter.com/wZBHQpfUZa