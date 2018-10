Furacão Leslie. A zona centro acordou com um cenário de destruição | Fotogaleria

Restaurantes destruídos, arvores arrancadas e casas sem telhado foi o resultado do furacão Leslie

Depois de uma noite em que os ventos atingiram os 176 quilómetros por hora, a zona centro do país acordou para um cenário de destruição. Na Figueira da Foz onde a intensidade do vento atingiu o seu máximo, muitas árvores fora arrancadas do chão, algumas janelas partidas e mesmo um autocarro foi virado.

Também em Vieira de Leiria o cenário mantém-se. Restaurantes partidos, casas sem telhado e um mar de areia que inundou o passeio e a estrada da marginal.

Clique na fotografica acima para ver a fotogaleria