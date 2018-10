Capital Group sai da EDP, depois de ter sido o segundo maior acionista

No final de junho, este fundo era o segundo maior acionista da EDP, com uma participação de 9,97%.

O The Capital Group Companies, que chegou a ter quase 10% do capital da EDP, deixou de “deter qualquer participação no capital social e direitos de voto” na elétrica. A informação foi avançada pela empresa liderada por António Mexia.

Em causa, segundo a empresa, está o despacho do secretário de Estado da Energia de 29 de agosto, que quantifica em 285 milhões de euros a alegada sobrecompensação da EDP quanto ao cálculo do coeficiente de disponibilidade verificado nas centrais que operavam em regime de CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual).

Recorde-se que, no final de junho, este fundo era o segundo maior acionista da EDP, com uma participação de 9,97%.