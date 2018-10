Acidente na Segunda Circular foi provocado por camião em sentido contrário | FOTOS

Um camião que transportava um contentor entrou, esta segunda-feira de manhã, em sentido contrário na Segunda Circular em Lisboa, no sentido Benfica-Aeroporto, despistou-se e a carga acabou por cair na outra via, segundo o Correio da Manhã.

O acidente que ocorreu às 7h22 obrigou ao corte de ambos os sentidos e resultou em pelo menos dois feridos, segundo a agência Lusa que cita fonte do INEM.

Os ferimentos de uma senhora de 65 anos foram considerados ligeiros, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria. A outra vítima, uma senhora de 62 anos, precisou de cuidados adicionais e foi transportada para o hospital de S. José.

Já o condutor do camião foi encaminhado para a divisão de trânsito da PSP para serem averiguadas as causas do acidente.

O despiste provocou vários acidentes, perto da rotunda do relógio e o trânsito continua muito condicionado e sugerem-se o recurso a vias alternativas.

À saída da A1, no sentido Norte-Sul, o trânsito está a ser desviado para o IC2 e CRIL, na zona de Sacavém.

No local estiveram três ambulâncias do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria e uma ambulância de suporte imediato de vida de Lisboa



Segundo a PSP, além deste acidente, ocorreu um outro também na Segunda Circular, junto ao terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado.