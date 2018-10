Conheça as alternativas à Segunda Circular para fugir ao trânsito

Os condutores podem fugir ao acidente da Segunda Circular, em Lisboa, que deixou ao trânsito muito condicionado, devido ao corte das duas vias.

"O acidente na Segunda Circular está a ter implicações no acesso a Lisboa, particularmente na A1. A recomendação da Brisa aos automobilistas é que procurem entrar na cidade optando pelas vias alternativas dadas pela A10, ou seja, saindo no nó do Carregado, ou pela CREL, saindo na ligação para a A9-CREL", aponta Franco Caruso, porta-voz da Brisa, citado pela TSF.

O acidente, que fez dois feridos, terá sido provocado pela entrada em sentido contrário de um camião que se despistou, tendo o seu contentor caído para a outra via, obrigando ao corte total da estrada.

Os motivos para o condutor ter entrado em sentido contrário estão ainda por apurar. As equipas de socorro continuam no local e o trânsito está Acer desviado para a Rotunda do Relógio.