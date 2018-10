As imagens do acidente que provocou o caos na Segunda Circular em Lisboa | FOTOS

Um acidente que envolve um camião e várias viaturas fez cortar o trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido norte-sul. Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros, citado pela Lusa, há vários feridos.

O acidente ocorreu às 7h22, mas ainda não são conhecidos pormenores. A PSP, os bombeiros e o INEM estão no local.

Os ferimentos de uma senhora de 65 anos foram considerados ligeiros, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria. A outra vítima, uma senhora de 62 anos, precisou de cuidados adicionais e foi transportada para o hospital de S. José.

Já o condutor do camião foi encaminhado para a divisão de trânsito da PSP para serem averiguadas as causas do acidente.

O despiste provocou vários acidentes, perto da rotunda do relógio e o trânsito continua muito condicionado e sugerem-se o recurso a vias alternativas.

O trânsito foi desviado para a rotunda do relógio, avança a PSP.