Mecânico dispara acidentalmente um míssil e destrói F16

Um disparo acidental de um mecânico na base aérea de Florennes, no sul da Bélgica, destruiu um F-16, deixando dois operacionais feridos.

O mecânico terá disparado acidentalmente um míssil de um outro avião F-16 que atingiu outro avião que estava estacionado na mesma base. As imagens rapidamente chegaram às redes sociais.

Dois técnicos que operavam no local sofreram ferimentos ligeiros na sequência do disparo.

Foi aberto um inquérito pelas autoridades para averiguar o que aconteceu na base aérea de Florennes.

