Resgatada uma pessoa com vida do naufrágio em Espinho

Uma embarcação naufragou esta segunda-feira ao largo de Espinho, por volta das 07h00. De acordo com fonte da Polícia Marítima do Douro, citada pela Lusa, um dos tripulantes foi resgatado do mar com vida.

"Um dos tripulantes foi recolhido com vida de um naufrágio ao largo de Espinho [distrito de Aveiro]. As buscas estão a ser realizadas por embarcações, por um avião e um helicóptero da Força Aérea", disse a fonte.

As buscas por sobreviventes ainda estão a decorrer para encontrar eventuais sobreviventes. Foram já recolhidos os corpos de dois pescadores.

As autoridades recusaram indicar quantos tripulantes teria a embarcação, de 13 metros, conhecida como “Mestre Silva”.

Segundo o Jornal de Notícias estarão cinco tripulantes a bordo da traineira.