Projeto de bicicletas em Lisboa distinguido em concurso sobre Melhores Municípios para Viver

O concurso ‘Os Melhores Municípios para Viver – M2V’, organizado pelo Instituto de Tecnologia Comportamental, realiza terça-feira a cerimónia de entrega de prémios pelas 10h no Auditório do Madan Parque, na Caparica.

A iniciativa distingue projetos emblemáticos de diversas áreas de atuação e de diversos municípios do país.

Conheça os vencedores

Categoria Ambiente:

Este ano, nesta categoria foi atribuída apenas uma Medalha de Mérito.

O Projeto Galardoado foi o de Mobilidade de Bicicletas – E-Gira, promovido pela CM Lisboa.

Categoria Economia:

Município de Viana do Castelo – Projeto Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica

Município de Vila do Bispo – Projeto AEC Conhecimento do Património Local do Concelho de Vila do Bispo

Categoria Social:

Município de Albufeira: AUTARQUIA + SEGURA – Programa de Desfibrilhação Automática Externa (PDAE) de Albufeira

Município de Oeiras: Programa Oeiras Solidária

As seguintes Câmaras Municipais serão ainda galardoadas com Prémios de Participação:

Município de Loulé – “Uma expressão, Mil palavras”

Município de Figueira de Castelo Rodrigo – “Plataforma de Ciência Aberta (PCA)”

Município de Coruche – “Projeto Gerontomotricidade”

Município da Pampilhosa da Serra – “A Minha Primeira Ajuda”

Município de Setúbal – “Ouvir a População: Construir o Futuro”

Município de Vila Velha de Ródão: “Saúde Mais”