Afinal, Michael Bublé não vai terminar carreira, garante representante do cantor

Depois de na última sexta-feira ter sido noticiado nos vários meios de comunicação que Michael Bublé ia terminar a sua carreira, o representante do cantor afirma agora que foi tudo um mal-entendido.

Em entrevista ao ‘Daily Mail’, o artista recordou a batalha do filho mais velho, Noah, contra o cancro e disse que aquela seria a sua última entrevista, uma vez que já não conseguia lidar com a fama.

“Esta é a minha última entrevista. Vou-me retirar. Fiz o álbum perfeito e agora posso sair em grande”, afirmou.

Agora, o representante do cantor Michelle Larson, em entrevista ao Us Weekly, explicou que o cantor “estava a referir-se às emoções que sentiu durante a batalha do filho contra a doença” e rejeitou o final da carreira.

“Os rumores sobre o Michael ter anunciado o fim da carreira são completamente falsos. Pedimos a todos que não divulguem mais essa informação e que excluam as notícias que já foram publicadas”, afirmou.

Até ao momento, o cantor ainda não esclareceu o sucedido.