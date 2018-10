Suspeito de participar na preparação dos ataques do 11 de setembro deportado da Alemanha

Um homem de origem marroquina, condenado em Hamburgo por ter cooperado nos ataques de 11 de setembro, nos Estados Unidos, vai ser deportado da Alemanha.

Segundo a Associated Press, Mounir El-Motassadeq é suspeito de ter ajudado, em 2001, os atacantes na preparação dos atentados em Nova Iorque e Washington. Em 2006, o homem já tinha sido condenado à pena máxima de 15 anos, por aderir a uma organização terrorista e por participar no plano para os ataques de 2001. Contudo, a pena teve em conta o tempo cumprido pelo suspeito na sequência da sua detenção.

Frank Reschreiter, porta-voz do ministro do Interior de Hamburgo, garantiu que o suspeito está “prestes a sair do país”, mas não especificou quando.