Suspeito ficou ferido com gravidade mas situação com reféns em estação na Alemanha foi resolvida

As autoridades conseguiram imobilizar o suspeito de ter feito uma mulher refém na principal estação de comboios de Colónia, na Alemanha.

O homem ficou ferido com gravidade e a vítima está a receber assistência médica, mas os seus ferimentos não serão graves.

A informação foi publicada no Twitter da polícia da cidade.

A situação obrigou à evacuação e ao encerramento da estação. No local esteve ainda uma equipa antiterrorismo.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich.