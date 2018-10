Governo vai ter apoios para os agricultores atingidos pela Leslie

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou esta segunda-feira que vai acionar “instrumentos de apoio aos agricultores” afetados pela tempestade Leslie que este fim de semana atingiu a zona centro. Os apoios vão dos 5 mil aos 800 mil euros.

“O Ministério da Agricultura dispõe de instrumentos de apoio aos agricultores, a chamada reposição do potencial produtivo. Ou seja, no caso das destruições que ocorreram nos armazéns, nas estufas, nas instalações agrícolas em geral, estamos em condições de dar um apoio como temos vindo a aplicar nos incêndios. Será de 100% a fundo perdido até aos 5.000 euros, de 85% até aos 50 mil, e 50% acima dos 50 mil até aos 800 mil euros”, explicou o ministro.

Também as organizações de produtores vão poder usufruir de uma linha de crédito que o governo está a preparar. “Para os agricultores individuais, a medida está em vigor. Houve prejuízo sobretudo na cultura do milho naquelas zonas, mas é um sistema que está coberto pelo sistema de seguros cofinanciado pelo estado e fundos europeus”, disse.

Capoulas Santos está no Luxemburgo onde vai participar na reunião dos ministros da Agricultura da União Europeia (UA) mas, no terreno estão técnicos a “proceder ao levantamento os prejuízos”. “Existem estragos, que vão de uma faixa de Leira à Figueira da Foz, e vão depois pelo interior do país, de alguma monta, que esperamos quantificar nos próximos dias. Os técnicos do ministério estão a trabalhar desde ontem [domingo] no terreno”, acrescentou.

A tempestade que atingiu a zona centro do país, com maior incidência na Figueira da Foz onde o vento chegou aos 176 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, provocou bastantes estragos quer em habitações e estabelecimentos, quer em colheitas.