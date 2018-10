"O Ronaldo está muito acima”

O internacional croata falou também sobre Zinedine Zidane, antigo treinador do Real e também antigo jogador

O croata Luka Modric, que venceu recentemente o prémio ‘The Best’ da FIFA e é apontado como favorito à Bola de Ouro, atribuída em dezembro, deu uma entrevista à ‘France Football’, publicação responsável pela atribuição do prémio. Antes da revista publicar a conversa com o internacional croata na íntegra, na próxima terça-feira, decidiu partilhar a capa onde estão algumas das frases mais marcantes do futebolista.

Questionado sobre Ronaldo, Modric afirmou que o português, com quem partilhou o balneário no Real Madrid “está muito acima”.

Recorde-se que, os últimos prémios do mundo do futebol, vencidos pelo croata geraram a indignação de várias partes, uma vez que muitos consideraram que Cristiano Ronaldo era o justo vencedor dos mesmos.

O internacional croata falou também sobre Zinedine Zidane, antigo treinador do Real e também antigo jogador.

"Gostava de ter sido companheiro de Zidane", disse o croata.

Modric falou ainda acerca de Kylian Mbappé, o jogador francês que tem sido um destaque no PSG.

"Tenho a certeza que Mbappé ainda vai progredir", afirmou.