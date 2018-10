Baviera. CSU tem pior resultado eleitoral desde 1957

Nos últimos meses, o líder do partido, Horst Seehofer, tinha focado a agenda do partido no endurecimento da política de imigração para evitar perder votos para o Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita

Foi o pior resultado eleitoral da CSU, liderado por Horst Seehofer, na Baviera, Alemanha. O partido obteve uns meros 37%, representando uma queda na ordem dos 10%. Nas eleições de 2013, o partido-irmão da CDU de Angela Merkel obteve 47,7% do total dos votos. É o pior resultado desde 1957 e poderá representar a perda da hegemonia que manteve no estado alemão durante décadas.

Em segundo lugar ficaram os Verdes, com 17,5% dos votos, e, em terceiro, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), com 10%, entrando pela primeira vez no parlamento bávaro. Quem obteve um resultado considerado desastroso foram os sociais-democratas do SPD, com 9,7%. O Die Linke, de esquerda-radical, não conseguiu entrar no parlamento por ficar abaixo dos 5% necessários para eleger deputados.

A líder do SPD, Andrea Nahles, justificou o resultado obtido com a participação do partido na "grande coligação" saída das eleições federais de 2017. SPD, CDU e CSU integram em conjunto o governo alemão, liderado por Merkel.

O resultado das eleições vêm assim fragilizar a posição de um dos mais acérrimos críticos da política de migração da chanceler alemã e ministro do Interior, Horst Seehofer. O líder bávaro recusou discutir qualquer solução alternativa à sua liderança partidária, mas com estes resultados Merkel ganha força no seio da coligação.

Nos últimos meses, Seehofer focou o CSU quase exclusivamente no tema da migração, pressionando dentro do governo alemão para que a chanceler mudasse de política para com quem foge da guerra por terra e por mar. O ministro receava perder eleitorado para o AfD, que se foca exclusivamente na imigração, e ao fazê-lo teve o pior resultado em décadas.

O próximo teste para a coligação governamental serão as eleições regionais em Hesse, a 28 de outubro. O estado é governado pela CDU.