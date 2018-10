70 mil pessoas continuam sem energia elétrica

Pelo menos 70 mil consumidores ainda não têm energia elétrica na zona centro por causa da passagem da tempestade Leslie, anunciou esta segunda-feira a EDP Distribuição.

"Neste momento, o número de consumidores sem energia tem vindo a reduzir, situando-se ao final da manhã nos 70 mil, mantendo-se o distrito de Coimbra e a zona do Louriçal, em Pombal (Leiria), como as zonas mais afetadas, havendo uma situação no município da Mealhada (Coimbra) que merece atenção", disse a empresa de energia.

No terreno estão 750 operacionais – mais 250 dos que estiveram no domingo à noite – e “foram instalados 70 geradores de emergência e duas centrais móveis de geração para garantir o fornecimento de energia a consumos prioritários", uma operação articulada “com a Autoridade Nacional da Proteção Civil” com o “apoio do Exército português”.

A EDP considera que a reposição de energia na região afetada tem "evoluído positivamente, apesar de não ser com a velocidade desejada" devido aos “avultados” danos que os ventos provocaram na rede de distribuição.

Mais de uma centena de linhas de alta e média tensão estão "inoperacionais, com postes danificados, em particular nas localidades abastecidas pelas subestações de Louriçal (Leiria) e Soure (Coimbra)".

A empresa afirma estar "fortemente empenhada e a desenvolver todos os esforços para a normalização do serviço de fornecimento de energia", mas não avança com uma data para a reposição da energia nas áreas afetadas.

A tempestade tropical Leslie atingiu a região centro do país este fim de semana, tendo o vento atingido 176 quilómetros por hora na Figueira da Foz. 28 pessoas ficaram feridas e 61 estão desalojados.