Criança de 10 anos sobe ao palco em concerto dos Foo Fighters para tocar...Metallica | VÍDEO

Os Foo Fighters foram a Kansas City, nos Estados Unidos, para mais um concerto. No entanto, o espetáculo ficou marcado por um momento protagonizado por uma criança de apenas 10 anos.

Depois de ter sido convidado para subir ao palco por Dave Grohl, Collier, o rapaz de 10 anos, juntou-se aos Foo Fighters para dar um verdadeiro espetáculo a tocar guitarra.

Tudo começou quando Dave perguntou a Collier se ele sabia tocar guitarra. O rapaz de 10 anos não mostrou qualquer receio, pegou numa guitarra, e começou a tocar ‘Enter Sandman’, um dos maiores êxitos dos Metallica.

O ‘show’ de Collier não ficou por aqui e logo a seguir tocou mais um tema dos Metallica, a faixa “‘Welcome Home (Sanitarium)’”. Dave Grohl, espantado com os dotes do pequeno Collier, brincou com a situação: “Eu sei que o Ed Sheeran também está a dar um concerto aqui. Mas ele não se compara ao Collier”.

Para terminar em beleza, Dave quis recompensar e agradecer a presença de Collier e ofereceu-lhe uma das suas guitarras. “Se eu vir essa merda à venda no eBay para a semana, vou encontrar-te, Collier”, brincou o vocalista dos Foo Fighters.