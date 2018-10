Ex-namoradas de Ronaldo, Merche e Nereida, disponíveis para testemunhar a favor do jogador

Ambas as ex-namoradas defendem o futebolista

Depois da acusação de violação de Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo, várias têm sido as mulheres que têm relatado momentos íntimos com o craque português.

Agora, em declarações citadas pelo Jornal de Notícias, Nereida Gallardo e Merche Romero, duas das antigas namoradas oficias do jogador, mostraram-se disponíveis para testemunhar a favor do craque português.

Merche Romero, que namorou com Ronaldo em 2006, garantiu que “não tem nada a apontar-lhe” e que na altura “o que foi vivido em conjunto foi muito bom” e que Ronaldo é “uma excelente pessoa”.

Nereida Gallardo, que namorou com o internacional português em 2008, um ano antes do caso com Kathryn Mayorga, também defendeu Cristiano e afirmou que este “não tem de obrigar ninguém a ter sexo”.

“É um rapaz jovem e não o vejo a forçar. Ele pode escolher. Se não for aquela será outra”, afirmou a espanhola.

Recorde-se que, a norte-americana Kathryn Mayprga, antiga modelo e relações públicas que atualmente é professora, alega que Cristiano Ronaldo a violou, em 2009, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A investigação foi reaberta pela polícia de Las Vegas depois de Kathryn Mayorga, agora com 34 anos, ter apresentado queixa.