Condutor de camião que entrou em contramão na Segunda Circular foi detido

O condutor do camião que entrou esta segunda-feira em contramão na Segunda Circular foi detido pela PSP.

O homem foi submetido a testes de álcool e drogas na divisão de trânsito da polícia e num hospital em Lisboa, tendo sido detido logo depois, escreve o Correio da Manhã.

O condutor será esta terça-feira de manhã presente a um juiz de instrução criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Recorde-se que o camião entrou em sentido contrário na Segunda Circular pelas 7h22, tendo circulado em contramão cerca de três quilómetros, até que um polícia à civil, a caminho do trabalho, conseguiu que o pesado parasse.

O camião despistou-se e o contentor acabou por cair para a outra via, perto do terminal 2 do aeroporto.

O despiste provocou três acidentes, perto da rotunda do relógio, e obrigou ao corte da via em ambos os sentidos pelas 8h00. Pelo menos três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.