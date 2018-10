Arranca este ano construção de hotel para a seleção nacional

As obras na Cidade do Futebol para a construção de um hotel para receber a seleção nacional vão arrancar ainda este ano.

De acordo com fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), citada pelo Record, a unidade de alojamento, que vai permitir que a seleção nacional fique instalada dia e noite na Cidade do Futebol, estará pronta antes do Europeu de 2020 e, por isso, pronta para receber o estágio final da equipa que Fernando Santos vai escolher para levar à competição.

A obra já está licenciada pela Câmara e terá um custo avaliado em quatro milhões de euros.

Constituída por três pisos, a unidade de alojamento é destinada à seleção principal, mas poderá ser utilizada por duas seleções da formação ao mesmo tempo.

Além do hotel, a FPF, agora liderada por Fernando Gomes, pretende ainda construir um museu e um pavilhão para o futsal.