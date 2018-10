Cancro. Mónica pede ajuda na Internet para criar “mais memórias” com os filhos

Hoje fiquei a conhecer a história da Mónica, uma mulher que está a lutar contra um cancro da mama e que quer mais tempo com os seus filhos de 4, 7 e 13 anos. Para isso, a Mónica precisa de 73 mil euros, valor que lhe dá acesso a um ano de tratamentos de radioterapia, quimioterapia e hormonoterapia na Fundação Champalimaud. Toda a ajuda é bem-vinda, por isso convido-vos a contribuírem para esta causa e a ajudar esta mãe! 💖💪 Vejam nas minhas stories como ajudar! ------------------ Today I found out about Monica, a portuguese woman who’s fighting breast cancer and wants to be able do spend more time with her 4, 7, and 13 year old kids. For that, she needs 73k euros, that give her acess to one full year of radiotherapy, chemotherapy, and hormone therapy at the Champalimaud Foundation. All the help is welcome so I invite you to help this cause and this mother. 💖💪 Check on my stories on how to help!

A post shared by Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial) on Oct 12, 2018 at 8:26am PDT