Pedrógão Grande. Sete processos de reconstrução de casas vão ser reavaliados

Das 259 casas de primeira habitação selecionadas para reconstrução, sete processos vão ser alvo de “reavaliação por parte dos municípios”, refere o novo conselho de Gestão do Fundo Revita, em comunicado.

A mesma nota indica que “as dúvidas sobre a aplicação de donativos destinados à recuperação de habitações incidiram sobre 24 habitações”, e que das 259 casas de primeira habitação selecionadas para reconstrução, sete processos “foram remetidos para reavaliação por parte dos municípios”.

O Conselho de Gestão do Fundo Revita solicitou à Comissão Técnica, após notícias sobre má aplicação de donativos destinados à recuperação das casas que foram afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande em 2017, “a avaliação e informação sobre tais situações, tendo em vista o cabal esclarecimento da respetiva elegibilidade”.

Dos sete processos, três são no âmbito do Fundo Revita, dois no quadro de uma entidade parceira – a União das Misericórdias Portuguesas/Fundação Calouste Gulbenkian - e outros dois a cargo de entidades sem acordo com o Fundo Revita, como a Cruz Vermelha Portuguesa e a SIC Esperança.