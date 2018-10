Uma doença rara está a afetar várias crianças nos Estados Unidos

Já há registo de pelo menos seis casos no Minnesota, mas as causas ainda são desconhecidas.

Há uma doença rara que está a paralisar várias crianças nos EUA. ´

Chama-se mielitis flácida aguda e já há registo de, pelo menos, seis casos de crianças infetadas no Minnesota mas, segundo avança o Daily Mail, o país já conta com 38 casos confirmados.

A mielitis flácida aguda afeta o sistema nervoso, em especial a medula espinal, e faz com que os músculos e os reflexos do corpo não funcionem normalmente, o que provoca a debilidade muscular repentina tanto nos braços como nas pernas, rigidez do pescoço, afeta as pálpebras dos olhos e provoca dificuldade em engolir ou mesmo em falar.

Qualquer pessoa pode contrair esta doença, mas a maior parte dos casos surgem em crianças com idades inferiores a dez anos.

Desde agosto de 2014 o número de casos tem aumentado cada vez mais, e este registo foi feito através de um relatório realizado pela Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).