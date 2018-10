Sismo de 5,5 no Peru

Um sismo de 5,5 na escala de Richter abalou esta segunda-feira o centro do Peru. Até agora, não foram registadas vítimas ou danos materiais.

De acordo com o Instituto Geofísico do Peru (IGP), o abalo ocorreu às 11h33 (17h33 em Lisboa), com epicentro na região central de Huánuco.

Pessoas de várias cidades sentiram o abalo e entraram em pânico, abandonando as suas habitações e locais de trabalho, lê-se nos sites peruanos.

Recorde-se que o Peru fica na zona do Círculo de Fogo do Pacífico, local onde se localiza cerca de 85% da atividade sísmica mundial.