Este é o 'Melhor Banco em Portugal'

O Santander recebeu o prémio de ‘Melhor Banco em Portugal’, que é atribuído pela revista norte-americana Global Finance, no âmbito dos prémios ‘World’s Best Banks 2018’.

Os prémios da publicação norte-americana têm como objetivo reconhecer as instituições que “melhor souberam responder às necessidades dos seus clientes em mercados difíceis, estabelecendo ainda as bases de sucesso para o futuro”, no ano de 2017, segundo o comunicado da instituição.

Deste estudo fizeram parte 150 países e os critérios, para apurar os vencedores, baseavam-se em indicadores como rendibilidade, evolução de ativos, dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos.

Também a opinião de banqueiros, executivos e analistas financeiros, de diversos países, foi um critério para a atribuição do prémio.

“O Santander continua a trabalhar para apoiar o desenvolvimento dos negócios e das famílias, avançar na transformação digital e para continuar a merecer a confiança de todos os seus Clientes”, afirmou António Vieira Monteiro, presidente executivo do Santander Totta.