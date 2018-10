"Anda tudo doido!". Oposição reage a nomeação de João Galamba

O eurodeputado Nuno Melo também não concorda com a nomeação do governo

O vice-presidente e presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, David Justino,não viu com bons olhos a nomeação de João Galamba como secretário de Estado da Energia, e fez questão de partilhar a sua opinião nas redes sociais.

“Anda tudo doido”, foi com esta frase que o vice-presidente comentou o assunto no seu perfil do Facebook. Mas o responsável foi mais longe e, em declarações ao Observador, disse mesmo que em João Galamba apenas reconhece “a verborreia parlamentar”, sublinhando que não lhe reconhece “qualquer obra científica ou técnica”.

“Aliás, a última intervenção que fez como deputado foi defender a escolha de um deputado do PS para a Entidade Reguladora do Setor Energético.”, disse David Justino.

O vice-presidente do PSD referiu ainda que “se a remodelação do Governo não surpreende, a escolha de Galamba é uma surpresa e não é uma agradável surpresa”.

Também o eurodeputado Nuno Melo, do CDS, fez questão de mostrar que não concorda com esta nomeação: “Valha-nos a Santa”, escreveu o político na sua página do Facebook esta segunda-feira.