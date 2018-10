Realizadores de 'Sherlock' criam nova série

O mais famoso vampiro de todo o mundo está prestes a regressar ao pequeno ecrã. A personagem Drácula, criada por Bram Stoker, vai ter direito a uma série, refere a revista Variety.

Drácula está novamente a caminho do pequeno ecrã. A nova série – criada pela BBC e pela Netflix - vai decorrer em 1897, e vai mostrar o famoso vampiro a caminho de Londres da era Vitoriana, assim como acontece no romance de Bram Stoker, lançado exatamente no mesmo ano.

Recorde-se que a BBC e a Netflix já colaboraram anteriormente em conjunto, em 'Troy: Fall of a City' e em 'Duty/Shame', e agora, com a nova série, a Netflix vai ter os direitos de distribuição para todo o mundo, à exceção da China e Reino Unido, onde ficará a cargo da cadeia de televisão britânica, BBC.