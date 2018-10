Parlamento. Orçamento entregue no limite do prazo

O ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou esta segunda-feira a proposta de orçamento do Estado para 2019 pelas 23h50 ao presidente da assembleia da república, Ferro Rodrigues. Mário Centeno chegou acompanhado por toda a sua equipa, além do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. O

O documento foi entregue numa pen.

Recorde-se que o ministro das Finanças, Mário Centeno, adiou para esta terça-feira a tradicional conferência de imprensa sobre a proposta de Orçamento do Estado de 2019.

A conferência está marcada para as 08h30 da manhã e os partidos só reagem depois do ministro das Finanças falar ao país sobre as contas públicas.