OE 2019. Prazo de entrega do IRS até 30 de junho

O governo quer prolongar até 30 de junho o prazo para a entrega da declaração de IRS por via eletrónica. Isto significa que os contribuintes vão ter mais um mês para prestar contas ao fisco.

Segundo a proposta de Orçamento para 2019 entregue esta segunda-feira no parlamento, a declaração de IRS deve passar a ser “entregue, por transmissão eletrónica de dados, de 01 de abril a 30 de junho, independentemente de este dia ser útil ou não útil”.

Recorde-se que, no último ano, a declaração de IRS foi entregue de 1 de abril a 31 de maio tanto para trabalhadores dependentes como independentes. Em anos anteriores, as entregas eram feitas tanto por via electrónica como em papel, consoante a fase dos contribuintes.