OE 2019. Governo mantém incentivos de 2500 euros à compra de veículos elétricos

O governo vai manter o incentivo à compra de veículos de baixas emissões no valor de 2500 euros, através de financiamento do Fundo Ambiental, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado para o próximo ano.

De acordo com o documento, esta medida aplica-se tanto às empresas como aos particulares.

Segundo o documento, o incentivo aplica-se também na compra de motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos.

Também prossegue o programa de incentivo à mobilidade elétrica, “apoiando a introdução de 600 veículos elétricos exclusivamente para organismos da Administração Pública, incluindo a local”.

Em relação à rede piloto de carregamento MOBI.E, o documento esclarece que “2019 será o ano da total cobertura do território nacional, prevendo-se a conclusão da 2.ª fase da rede piloto, com a instalação de um posto de carregamento em cada município em falta. Será dado, ainda, início ao pagamento da energia para a mobilidade elétrica, permitindo que a futura expansão seja feita em regime de mercado, com o respetivo investimento por parte dos operadores de pontos de carregamento”.