Colégios com menos 23 milhões de euros

Para o próximo ano letivo os colégios com contratos de associação vão contar com menos 22,9 milhões de euros. No ano passado o corte foi de 13,5 milhões de euros.

O governo volta a cortar as verbas disponíveis para os colégios.

Estes contratos dizem respeito ao financiamento de turmas de colégios pelo Ministério da Educação, com 80.500 euros anuais.

De acordo com o relatório do Orçamento do Estado para 2019, entregue ontem no parlamento pelo ministro das Finanças, o Ministério da Educação prevê gastar 183,6 milhões de euros no próximo ano. Menos 11,1% face aos 206,5 milhões de euros gastos em 2018.

Ou seja, em 2019 vai continuar a redução do número de turmas e de colégios que são financiados pelo Estado. Desde 2017 que o governo decidiu deixar de financiar as turmas com contrato de associação caso exista oferta de escola pública no mesmo concelho. A medida provocou forte protesto do sector.