OE2019: Governo não atualiza IRS e famílias perdem poder de compra

Na verdade, pode mesmo dizer-se que as famílias acabam por perder poder de compra tendo em conta que se prevê uma inflação de 1,4% em 2019. Ou seja, o governo não prevê a compensação da perda de poder de compra.

No fundo, a opção de não atualizar dos escalões pode ainda penalizar quem venha a ter aumentos salariais.

A tabela desta imposto que vai vigorar no próximo ano será, então, a mesma deste ano. Também não existem alterações quanto ao nível de deduções.

Na verdade, as alterações no campo do Rendimento das pessoas Singulares operam-se ao nível do calendário.

“Com a instituição do IRS Automático, e a redução do prazo médio de reembolsos, tornou-se possível alargar em um mês o prazo de entrega da declaração de IRS, passando a ser possível a entrega entre abril e junho”.