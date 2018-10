MAI e Agricultura são os únicos ministérios com cortes orçamentais

No caso do MAI, o ministro Eduardo Cabrita vai contar com menos 60,7 milhões de euros para o próximo ano, com uma despesa prevista de 2.188,7 milhões de euros. Menos 2,7% face aos 2.249,4 milhões de euros

Mas a tutela de Capoulas Santos vai sofrer um corte maior - que vai chegar aos 108,9 milhões - nas verbas disponíveis para o próximo ano. No total o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural tem prevista uma despesa na ordem dos 1.256,5 milhões de euros. Menos 8% face a 2018.

No reverso, são os Ministérios do Mar e do Planeamento e Infraestruturas que vão ter o maior reforço nas dotações previstas para o próximo ano.

A ministra Ana Paula Vitorino quase duplica o seu orçamento com mais 79,8% no investimento previsto para as políticas do Mar. Em 2019 a tutela vai contar com 127,9 milhões de euros sendo que em 2018 a dotação não ultrapassou os 71,1 milhões de euros.

O ministério que vai ter o segundo maior aumento é o de Pedro Marques, com uma subida de 1.367,7 milhões de euros. No total, em 2019, a tutela dos transportes e obras públicas vai contar com 5.014,4 milhões de euros.

Veja abaixo as dotações previstas:

Dotação variação

Presidência do Conselho de Ministros 189,6 milhões + 36,1%

Negócios Estrangeiros 414,9 milhões + 12,4%

Finanças 17.816,5 milhões + 17%

Defesa 2.338,9 milhões + 17,5%

Administração Interna 2.188,7 milhões - 2,7%

Justiça 1.469 milhões + 12,6%

Cultura 501,3 milhões + 12,6%

Ciência e Ensino Superior 2.764,1 milhões + 18,6%

Educação 6.421,3 milhões + 1,3%

Trabalho e Segurança Social 20.966,3 milhões + 4,9%

Saúde 11.013,3 milhões + 5%

Planeamento e Infraestruturas 5.014,4 milhões + 37,5%

Economia 2.112,5 milhões + 4,3%

Ambiente 2.507,2 milhões + 16,9%

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 1.256,5 milhões - 8%

Mar 127,9 milhões + 79,8%