Arda Turan, ex-FC Barcelona, arrisca 12 anos de prisão

O futebolista Arda Turan, que representou o FC Barcelona há duas temporadas, está indiciado por quatro crimes e arrisca uma pena de prisão até 12 anos, depois de na semana passada se envolver num episódio de violência com um cantor turco.

O internacional turco, que atualmente representa o Basaksehir, da Turquia, foi indiciado pelos crimes de assédio sexual, posse ilegal de armas e agressões. Em causa está um confrtonto com o conhecido cantor Berkay Sahin, à saída de um espaço de diversão noturna, em Istambul.

De acordo com a imprensa internacional, o jogador, de 31 anos, terá assediado a mulher do cantor. O artista não gostou e pediu explicações a Turan, que respondeu com uma cabeçada e terá ainda disparado um tiro para o ar.