Justiça norte-americana nega identidade de bloggers ao Benfica

A identidade dos responsáveis pela divulgação de e-mails do Benfica vai continuar anónima, uma vez que nem a Google nem a Wordpress têm de divulgar os dados pessoais dos bloggers “Mercado do Benfica”, o “Artista do Dia” e o “Mister do Café.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, esta terça-feira, e dá conta da deisão de um tribunal norte-americano da Califórnia.

As queixas apresentadas pelas ‘águias’ foram arquivadas, apesar da tentativa, por via judicial, para ter acesso à identidade dos responsáveis.

A decisão judicial tem data a 24 de setembro e não acede ao pedido do Benfica para responsabilizar a Google e outras empresas pela divulgação dos e-mails internos do clube.

De acordo com o JN, o tribunal norte-americano deixou a possibilidade do Benfica apresentar uma nova queixa sobre o mesmo assunto, caso surjam novos elementos.