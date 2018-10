Lucília Gago vai propor magistrado João Monteiro para vice-PGR

Fonte do MP já confirmou a decisão

O magistrado João Monteiro será o nome indicado por Lucília Gago para o cargo de vice- Procurador Geral da República (PGR), avança fonte do Ministério Público (MP), citada pela Lusa.

Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), órgão de gestão e disciplina dos magistrados do MP, votar o nome proposto.

João Monteiro desempenha atualmente as funções de procurador-geral adjunto do Tribunal de Relação de Guimarães e já foi docente, em comissão de serviço, no Centro de Estudos Judiciários (CEJ), tendo mesmo integrado o conjunto de júris das provas orais para ingresso na magistratura.

Após a substituição de Joana Marques Vidal por Lucília Gago na PGR, foram avançados para o cargo de vice-PGR nomes como Raquel Desterro e Teresa Almeida.