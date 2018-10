Centeno. “Foi o último Orçamento do Estado que apresentei porque acabei de o apresentar”

“Foi o último Orçamento do Estado que apresentei porque acabei de o apresentar”. Foi desta forma que o ministro das Finanças respondeu à questão se era o último Orçamento que iria apresentando, não respondendo à questão se gostaria ou não de continuar no próximo Executivo caso António Costa vença as legislativas de 2019.

Sobre a questão se este é um orçamento eleitoralista, Centeno diz que “a considerar pelas perguntas é difícil considerar este Orçamento de Estado eleitoralista. Estão muito preocupados, e bem, com aquilo que não parece ser eleitoralista” e remete para os comentadores que aproveita por criticar: “Temos comentadores com muitas formações. Algumas análises se calhar podem é ter algum défice de atenção à política orçamental do governo”.

E conclui: "Temos muito tempo para esse debate, onde desde já aviso, o ministro das Finanças não participa".