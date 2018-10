PS: "São quatro orçamentos que serão aprovados, serão quatro anos de melhorias"

O líder parlamentar do PS deixou claro que acredita que o documento será aprovado

O PS já reagiu à apresentação do Orçamento do Estado (OE) feita pelo Ministro das Finanças, Mário Centeno, na manhã desta terça-feira.

Carlos César garante que o documento “consolida os sucessos” que eram vistos como “impossíveis” para a oposição e enaltece o trabalho do executivo de António Costa ao longo dos últimos quatro anos.

“Este Orçamento do Estado para 2019 realiza e consolida os sucessos que para a oposição eram impossíveis. São quatro orçamentos que serão aprovados, serão quatro anos de melhorias”, começou por dizer o líder parlamentar do PS.

“Melhoria das prestações sociais, de diminuição do desemprego, de aumento do emprego, de crescimento da economia, que convergirá em 2017, 2018 e nas previsões para 2019 com a média europeia", acrescentou.

Carlos César demonstra assim confiança na aprovação do documento, entregue por Mário Centeno na Assembleia da República pelas 23h48 de segunda-feira.