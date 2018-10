As contradições no ataque à Academia de Alcochete. Afinal quem é que mudou a hora do treino?

Depois de o Tribunal do Barreiro decretar prisão preventiva para o funcionário do Sporting que fazia a ligação entre o clube e os adeptos, Bruno Jacinto foi interrogado e disse ao juiz que avisou André Geraldes que um grupo de adeptos pertencentes à Juve Leo dirigia-se para a Academia de Alcochete para “conversar com os jogadores”.

André Geraldes, que na altura dos acontecimentos era team manager do Sporting, confirmou que foi avisado, mas disse que "quem mudou a hora do treino foi Bruno de Carvalho. Foi isso o que me comunicou o treinador Jorge Jesus."

Recorde-se que o treino inicialmente estava agendado para as 10h, mas acabou por ser adiado para as 16h. Às 17h cerca de 50 adeptos entraram na Academia de Alcochete e agrediram vários jogadores e equipa técnica do Sporting.

No mesmo dias dos acontecimentos registados em Alcochete, saiu a notícia que André Geraldes estava a ser investigado no processo “cashball”. "Não relevei a mensagem [de Bruno Jacinto] e até fiquei admirado. Não sabia de nada. Estava focado noutras coisas", disse André Geraldes ao jornal O Jogo.

Segundo o desportivo, fonte próxima de Bruno de Carvalho garante que quem mudou a hora do treino foi Jorge Jesus. No entanto, o desportivo online Tribuna Expresso avança que fonte próxima de Jorge Jesus disse que foi Bruno de Carvalho a mudar a hora do treino.

Face a este cenário, o depoimento do treinador Jorge Jesus poderá ser a chave para se perceber verdadeiramente o que se passou no ataque à Academia de Alcochete.