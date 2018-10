Importações crescem mais que exportações na Zona Euro

As importações aumentaram mais que as exportações em agosto, na zona euro, o que resultou numa redução do excedente comercial.

Segundo os dados da Eurostat divulgados esta terça-feira, a estimativa para as exportações que têm como rumo o resto do mundo fixou-se nos 181,5 mil milhões de euros, que corresponde a um aumento de 5,6% face ao período homólogo. Já no que diz respeito às importações, estas cresceram cerca de 8,4% o que significa um total de 169,8 mil milhões de euros.

Assim, o excedente comercial da Zona Euro passou dos 13,5 mil milhões de euros em agosto do ano passado, para os 11,7 mil milhões de euros no mesmo mês deste ano.

Na União Europeia, as importações subiram mais 10,3% do que as exportações que registaram um aumento de 9,2%.

Portugal

Portugal apresenta uma desaceleração tanto nas exportações como nas importações.

Os dados do INE mostram que em julho, as exportações tinham registado um aumento de 13,8%, mas em agosto registou-se um abrandamento e a subida foi apenas de 2,6%.

Nas importações a situação de abrandamento é idêntica, em agosto registaram uma subida de 8,6% sendo que no mês anterior aumentaram 11,9%.