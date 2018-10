BE: "Este Orçamento não demonstra tudo o queríamos, mas tem medidas justas e boas para a economia”

Mariana Mortágua enalteceu a luta do partido, evidenciada em algumas das medidas deste OE

O Bloco de Esquerda (BE) já reagiu pela voz de Mariana Mortágua à apresentação do Orçamento do Estado (OE), esta terça-feira, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

A deputada do BE deixou claro que o Orçamento tem medidas “justas” para o país e que, embora não reflita tudo o que o Bloco queria, é um documento que mostra medidas pelas quais o partido “batalhou muito”.

“Temos medidas justas para mostrar ao país. Este Orçamento não demonstra tudo o queríamos, mas tem medidas justas e boas para a economia”, começou dizer.

“É natural que queiramos continuar a batalhar. Há espaço para medidas de maior justiça fiscal”, acrescentou.

