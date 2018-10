Está concluída a integração dos clientes do antigo Banco Popular no Santander

A operação envolveu mais de mil pessoas e estiveram envolvidas todas as àreas do banco

O Banco Santader concluiu a integração tecnológica da rede de clientes do ex-banco Popular Portugal na sua rede.

Segundo comunicado do banco, o processo que envolveu mais de 1.000 pessoas e onde estiveram envolvidas todas as áreas do banco, ficou concluído durante o fim de semana e "correu como esperado, não se tendo registado desvios face à estratégia definida" e registou-se um número pouco significatvio de referências de indisponibilidade ao longo do período de migração.

"A partir deste momento, deixa de existir qualquer distinção operativa entre clientes, e todos os serviços passam a ser assegurados através dos sistemas Santander, numa integração plena dos dois universos", informou.

Os clientes do ex-banco já tinham sido informados em julho sobre os novos NIB's e todos os dados de acesso em plataformas online, um mês depois do Santader comprar o Banco Popular por apenas um euro, antes deste falir. "A operação de integração tecnológica começou a ser executada em abril deste ano, tendo a equipa do Banco realizado ao longo destes meses várias dezenas de simulações e de testes de migração, para que a mudança pudesse correr da forma mais tranquila e com menor impacto nos serviços prestados aos clientes".