Sindicato revela que greve dos enfermeiros teve adesão de 63,6% nos hospitais

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), José Carlos Martins, revelou esta terça-feira que a greve dos enfermeiros teve uma adesão de 63,6% nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em conferência de imprensa, o presidente disse ainda que nos hospitais da Figueira da Foz, Abrantes e a Maternidade Bissaya Barreto tiveram uma adesão de 100%. Já no hospital de Santa Maria, em Lisboa, a adesão ficou nos 72,7% e no hospital de São João, no Porto, registou-se uma adesão de 73,9%.

Os números indicam que os enfermeiros “continuam insatisfeitos”, explicou o sindicato.

Os enfermeiros voltaram esta terça-feira à greve nacional de seis dias, que começou na semana passada.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), pelo Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM), pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) e pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).