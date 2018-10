Zurich alerta para resposta das empresas a alterações climáticas

"Cada dólar investido em medidas de prevenção poupa, em média, 5 dólares em esforços de recuperação”, afirmou o Alison Martin, membro do comité executivo do Zurich Insurance Group

O grupo segurador multinacional, Zurich, definiu três passos que considera importantes para que as empresas preparem os negócios para os impactos das alterações climáticas.

No relatório 'Gerir os impactos das alterações climáticas: resposta à gestão de risco', a Zurich destacou a possível insuficiência dos esforços no combate ao aquecimento global e deixou algumas recomendações.

O relatório foi divulgado na Climate Week NYC - encontro anual de investidores, governantes, CEOs de diferentes empresas e cientistas que decorre em Nova Iorque - e apresenta como primeiro passo a dar pelas empresas a identificação dos maiores riscos empresariais e estratégicos a longo prazo, o desenvolvimento de uma visão minuciosa dos risco e, por último, o desenvolvimento de uma estratégia de mitigação envolvendo seguros e resiliência, bem como implicações estratégicas para os modelos de negócio.

O objetivo do relatório passou por fornecer informação necessária para as empresas refletirem sobre as exposições aos riscos relacionados com as alterações climáticas. "O estudo “Zurich PME: Riscos e Oportunidades” realizado pela Zurich Portugal, em 2016, identifica os furacões, ventos fortes e tornados como os episódios que 29% das PME acreditam que podem acontecer. Cerca de 39% das PME portuguesas acredita que os “danos materiais” serão os impactos mais prováveis das alterações climáticas".

Alison Martin, Group Chief Risk Officer e membro do comité executivo da Zurich Insurance Group, explicou que “a análise sugere que o nível de esforço realizado para evitar a subida da temperatura global acima de 2ºC, em relação aos valores pré-industriais, pode não ser suficiente. Perante este cenário, as empresas devem preparar-se para as consequências de um planeta mais quente. As empresas devem conhecer a magnitude dos seus riscos climáticos para definirem prioridades nas suas ações” e afirmou que é determinante que as empresas desenvolvam uma estratégia resiliente de adaptação às alterações climáticas e que a ponham já em prática.

“Na Zurique incentivamos a construção de infraestruturas mais resilientes em zonas críticas, o que pode ajudar os nossos Clientes, os governos e a população em geral na adaptação às alterações climáticas. Acreditamos firmemente na prevenção como melhor medida de proteção, uma vez que os custos de adaptação aos efeitos das alterações climáticas podem ser significativamente inferiores aos custos de danos causados. Por exemplo, através do nosso Flood Resilience Program, a Zurich demonstrou que em cada dólar investido em medidas de prevenção de inundações poupa, em média, 5 dólares em esforços de recuperação caso ocorra uma inundação”, explicou.