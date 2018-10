Ministério Público acusa mãe e tia da morte de recém-nascida no Seixal

O Ministério Público acusou a mãe e a tia da bebé recém-nascida que foi morta à facada em abril deste ano, em Corroios, no concelho do Seixal.

"Está indiciado que, no dia 09 de abril de 2018, uma das arguidas deu à luz, no interior da sua residência, no Seixal, de uma recém-nascida, tendo sido auxiliada no parto pela outra arguida, sua irmã. Após o nascimento da criança, a mãe, na presença da irmã, terá desferido golpes com uma faca na região do tórax daquela, causando-lhe a morte. De seguida, as arguidas colocaram o corpo da recém-nascida dentro de um saco do lixo", publicou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) numa nota publicada na irmã.

Na altura o caso foi denunciado pela própria tia da bebé. O corpo da recém-nascida foi encontrada dentro de um saco plástico e a mãe foi internada no hospital, ficando sob custódia judicial.

As duas irmãs vão ser julgadas pela prática, em coautoria, dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Ambas as mulheres têm estado no Estabelecimento Prisional de Sines, desde 11 de abril, em prisão preventiva.