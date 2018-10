A tempestade passou, mas o outono veio para ficar

Depois da tempestade do fim de semana, o estado de tempo nos próximos dias “é o normal” para a época do ano, assegura IPMA

Depois da passagem da tempestade Leslie pelo território português, no último fim de semana, a chuva e o frio parecem ter vindo para ficar, oficializando a chegada do outono. O estado de tempo que se verifica, contudo, não foi provocado pela Leslie. “Não tem nada que ver. Por esta altura, a Leslie já está a fazer estragos em França. É o tempo normal para está época do ano, de transição”, esclarece o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que dá conta de previsões mais animadoras para o resto da semana.

A começar hoje: em todo o país, “será um dia com algumas abertas, sol e sem ocorrência de precipitação”, segundo o instituto. O IPMA estima mesmo que terça-feira seja o único dia, durante toda a semana, em que a chuva não se vai fazer sentir. Mas as boas notícias não ficam por aqui: hoje, a par do sol, está prevista uma “subida da temperatura máxima”.

No entanto, amanhã, a chuva estará de volta: à semelhança da frente que passou pelo país de norte para sul nesta segunda-feira, e que trouxe alguma precipitação, a passagem de uma nova frente vai resultar em chuva “ao final da manhã no Minho e Douro Litoral”, estendendo-se gradualmente às regiões do centro e depois do sul. Com a precipitação virá também o vento, “mais intenso no litoral e nas terras altas”, a par de uma nova descida das temperaturas.

Para quinta e sexta-feira estão previstos aguaceiros, sem variação significativa da temperatura. Quanto ao fim de semana, existe ainda probabilidade de ocorrência de alguma precipitação, “mas nada de muito gravoso”, assegura o IPMA. As temperaturas vão manter-se “entre os 20ºC e os 22ºC. As noites já estão mais frescas, mas os dias conservam as temperaturas amenas”, refere a entidade.